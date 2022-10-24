Ильхам Алиев: Надеюсь, армянская сторона проявит политическую волю и подпишет мирный договор

Надеюсь, что армянская сторона проявит политическую волю и подпишет мирный договор с Азербайджаном.

Надеюсь, что армянская сторона проявит политическую волю и подпишет мирный договор с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 24 октября во время заявления для прессы по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

"Я проинформировал премьер-министра о ситуации после Второй Карабахской войны, о ходе мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Мы считаем, что после завершения карабахского конфликта настало время для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В любом случае это наше намерение. Мы представили армянской стороне свои предложения из пяти основных принципов. Надеюсь, что армянская сторона также проявит политическую волю и подпишет мирный договор с Азербайджаном.

Если это произойдет, на Южном Кавказе наступит мир, появятся возможности для сотрудничества", - сказал глава государства.