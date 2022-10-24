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Ильхам Алиев: Надеюсь, армянская сторона проявит политическую волю и подпишет мирный договор

Ильхам Алиев: Надеюсь, армянская сторона проявит политическую волю и подпишет мирный договор Надеюсь, что армянская сторона проявит политическую волю и подпишет мирный договор с Азербайджаном.
Внешняя политика
24 октября 2022 г. 14:33
Ильхам Алиев: Надеюсь, армянская сторона проявит политическую волю и подпишет мирный договор

Надеюсь, что армянская сторона проявит политическую волю и подпишет мирный договор с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 24 октября во время заявления для прессы по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

"Я проинформировал премьер-министра о ситуации после Второй Карабахской войны, о ходе мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Мы считаем, что после завершения карабахского конфликта настало время для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В любом случае это наше намерение. Мы представили армянской стороне свои предложения из пяти основных принципов. Надеюсь, что армянская сторона также проявит политическую волю и подпишет мирный договор с Азербайджаном.

Если это произойдет, на Южном Кавказе наступит мир, появятся возможности для сотрудничества", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President Aliyev: I hope the Armenian side will show political will and sign the peace agreement with Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ümid edirəm ki, Ermənistan tərəfi siyasi iradə göstərərək Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalayacaq"

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