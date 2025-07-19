Ильхам Алиев: Надеемся на вновь дружеские отношения с США

Азербайджан надеется на вновь дружеские отношения с США.

Азербайджан надеется на вновь дружеские отношения с США.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на встрече с участниками III Глобального медиа-форума в Шуше.

"Наши представители поддерживают контакты. Считаю, что мы на правильном пути", - отметил глава государства.

Ильхам Алиев подчеркнул, что предыдущая администрация США подвела отношения к пропасти. "По вопросу Украины они поддерживали территориальную целостность, но к нам такого отношения не было. В период Байдена предпринимались шаги, которые не считались дружественными"., - отметил азербайджанский лидер.

Глава государства отметил, что стороны объединяет множество вопросов.

"Отношения с администрацией Трампа хорошие. Надеемся, что положительные тенденции продолжатся. Это уже заметно. Мы видим участие Америки в процессах на Южном Кавказе. Они пытаются внести свой вклад в разрешение длительного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Думаю, что в будущем мы услышим больше новостей", - заявил Ильхам Алиев.