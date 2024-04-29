Ильхам Алиев: Начало работ по демаркации на границе Азербайджана и Армении является позитивным шагом

Начало работ по демаркации на границе Азербайджана и Армении является позитивным шагом.

Начало работ по демаркации на границе Азербайджана и Армении является позитивным шагом.

Как сообщает Report , об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава государства отметил, что договоренность, достигнутая комиссиями двух стран по делимитации, является результатом обсуждений, проведенных на двусторонней основе в условиях диалога и взаимопонимания. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что начало работ по демаркации на границе двух стран вслед за процессом делимитации также является позитивным шагом.

Президент сообщил, что по предложению казахстанской стороны министры иностранных дел Азербайджана и Армении в скором времени встретятся в Алматы для продолжения переговоров по мирному договору. Напомнив, что инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов является Азербайджанская Республика, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна приложит все усилия для того, чтобы мирная повестка продолжалась и впредь, отметив, что Азербайджан имеет сильную политическую волю для этого. Глава государства заявил, что Азербайджан поддерживает создание модели регионального сотрудничества интегрированного Южного Кавказа без каких-либо разделительных линий в регионе.