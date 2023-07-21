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Ильхам Алиев: На территории Азербайджана нет соперничества, наша территория - зона сотрудничества

Ильхам Алиев: На территории Азербайджана нет соперничества, наша территория - зона сотрудничества На территории Азербайджана нет соперничества. Наша территория — зона сотрудничества. В Баку неоднократно проходили встречи российских и американских военачальников. Это были высокопоставленные командиры: начальник Генштаба армии России, командующий войска
Внешняя политика
21 июля 2023 г. 22:49
Ильхам Алиев: На территории Азербайджана нет соперничества, наша территория - зона сотрудничества

На территории Азербайджана нет соперничества. Наша территория — зона сотрудничества. В Баку неоднократно проходили встречи российских и американских военачальников. Это были высокопоставленные командиры: начальник Генштаба армии России, командующий войсками США или командующий войсками НАТО. Они выбирали Баку для проведения своих встреч.

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Это был знак уважения к нам. По-моему, в Баку прошло четыре или пять таких встреч. Выбрав Баку, обе стороны показали, что Азербайджан - это страна, которая может объединить интересы даже вечно конкурирующих стран. Это было время, когда конкуренция была более или менее мирной. В нынешних же условиях Азербайджан вновь является местом, где возможно потенциальное возобновление подобного контекста", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan rəqabət məkanı deyil, əməkdaşlıq məkanıdır"

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