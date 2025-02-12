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Ильхам Алиев: Всем пойдет на пользу сотрудничество, а не противостояние между Китаем и США

Ильхам Алиев: Всем пойдет на пользу сотрудничество, а не противостояние между Китаем и США На пользу всем странам пойдет сотрудничество, а не противостояние между Китаем и США.
Внешняя политика
12 февраля 2025 г. 10:30
Ильхам Алиев: Всем пойдет на пользу сотрудничество, а не противостояние между Китаем и США

На пользу всем странам пойдет сотрудничество, а не противостояние между Китаем и США.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе.

"Я знаю председателя Си гораздо лучше, так как мы встречались множество раз. С президентом Трампом у меня не было официальной встречи, мы лишь пожали друг другу руки. Но, повторюсь, это очень хороший знак, хороший сигнал для всего мира, мировой экономики и стабильности. Поскольку Китай и США - две крупнейшие экономики и две ведущие страны мира. Конечно, консенсус между ними по различным вопросам, сотрудничество, а не конфронтация, определенно пойдут на пользу всем странам", - отметил глава государства.

По словам Ильхама Алиева, это очень хорошие новости для мира, то, что руководители Китая и США теперь снова контактируют.

Комментируя состоявшийся прямо перед инаугурацией президента Трампа его телефонный разговор с председателем СИ, он заметил: "Мы были рады узнать об этом телефонном разговоре. И надеемся, что этот процесс тесного партнерства продолжится".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Çin və ABŞ arasında qarşıdurmanın deyil, əməkdaşlığın olması bütün ölkələrin xeyrinə olacaq

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