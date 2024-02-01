Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка

Между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир, и на границе двух стран несколько месяцев царит мирная обстановка. Но для того, чтобы довести этот процесс до логического завершения, необходимо подписать мирный договор и положить конец территор

Между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир, и на границе двух стран несколько месяцев царит мирная обстановка. Но для того, чтобы довести этот процесс до логического завершения, необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом в Баку.

Глава государства сказал, что, хотя Минская группа в течение 28 лет занималась процессом урегулирования конфликта, никаких результатов достигнуто не было, азербайджанские земли не были освобождены от оккупации, не было обеспечено возвращение вынужденных переселенцев. Несмотря на то, что азербайджанская сторона, когда ее земли находились под оккупацией, справедливо выдвигала предложения об оказании государствами-членами Минской группы давления на Армению, введении против нее соответствующих санкций, Минская группа в то время не предприняла никаких шагов в этом направлении.

Президент Ильхам Алиев отметил, что после окончания 44-дневной Отечественной войны в 2020 году Азербайджан, являясь инициатором мирной повестки в регионе, выступил с предложением подписать мирный договор с Арменией. Но Армения не отреагировала на это адекватно. Поэтому Азербайджан выдвинул пять соответствующих нормам и принципам международного права принципов, составляющих основу мирного договора, и является инициатором переговорного процесса по мирному договору на этой основе.

Глава государства подчеркнул, что после окончания 44-дневной Отечественной войны в 2020 году Армения не выполнила ряд обязательств, взятых ею в рамках трехстороннего заявления, в течение последних 3 лет она продолжала поддерживать сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана финансовыми, военными и другими средствами.

Президент Азербайджана сказал, что поздравление, направленное руководством Армении 2 сентября прошлого года по случаю "независимости" так называемой "Нагорно-Карабахской республики", а также так называемые "президентские выборы", проведенные 9 сентября, нанесли серьезный удар по мирному процессу, подчеркнул, что для обеспечения своей территориальной целостности и суверенитета Азербайджан вынужден был провести антитеррористические мероприятия.