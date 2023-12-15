Ильхам Алиев: На две недели Баку станет центром мира

Проведение крупномасштабных международных мероприятий, конечно, возлагает большую ответственность. Однако до сих пор мы провели много международных мероприятий.

Проведение крупномасштабных международных мероприятий, конечно, возлагает большую ответственность. Однако до сих пор мы провели много международных мероприятий.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 15 декабря на совещании в связи с проведением в следующем году в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.

Напомнив, что в этом году Азербайджан с большим успехом провел Международный астронавтический конгресс, глава государства сказал: "Всем также известно, что это престижное международное мероприятие было проведено в Баку во второй раз. 50 лет назад это мероприятие было проведено в Баку, являвшемся столицей Советского Азербайджана, а в этом году в Баку - столице независимого Азербайджана. Но, конечно, COP29 не идет ни в какое сравнение с мероприятиями, проводившимися до сих пор. Даже если вспомнить Европейские игры, то тогда приехали 5 тысяч спортсменов и около 3 тысяч сопровождавших их гостей. Но на COP29 в нашу страну приедут десятки тысяч иностранных представителей, и в течение двух недель Баку станет центром мира. По некоторым предположениям, в этот период в нашей стране будут находиться примерно 70-80 тысяч иностранных гостей".