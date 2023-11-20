Ильхам Алиев: Мы выступили против политики "вакцинного национализма", проводимой некоторыми странами

Мы выступили против политики "вакцинного национализма", проводимой некоторыми странами, и стимулировали справедливое распределение вакцин

Мы выступили против политики "вакцинного национализма", проводимой некоторыми странами, и стимулировали справедливое распределение вакцин. Руководствуясь гуманистскими ценностями, Азербайджан оказал финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 странам, большинство из которых являются государствами-членами Движения неприсоединения. Наряду с этим, Азербайджан в этом году принял решение о выделении финансовых средств с целью устранения последствий пандемии в африканских и развивающихся малых островных государствах.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку Конференции Движения неприсоединения на тему "Развитие прав и повышение полномочий женщин".

Глава государства также отметил: "В период нашего председательства были предприняты важные шаги и в направлении институционализации Движения неприсоединения. По инициативе Азербайджана были учреждены Парламентская сеть Движения неприсоединения и Молодежная организация Движения неприсоединения. В ходе конференции Движения, проведенной в Баку в июле этого года, мной было выдвинуто предложение о создании Женской платформы Движения неприсоединения".