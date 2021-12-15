Ильхам Алиев: Мы высоко ценим деятельность Шарля Мишеля

"Мы высоко ценим деятельность Европейской комиссии и лично президента Совета Европейского Союза господина Шарля Мишеля. Он вносит большой вклад в создание основы для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Визит президента Мишеля в регион э

"Мы высоко ценим деятельность Европейской комиссии и лично президента Совета Европейского Союза господина Шарля Мишеля. Он вносит большой вклад в создание основы для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Визит президента Мишеля в регион этим летом был очень продуктивным".

Как сообщает Report, об этом 14 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью испанской газете El Pais.

Глава государства отметил об инициативе касательно создания прямого канала связи между министрами обороны обеих стран: "Сейчас этот канал связи эффективен. Это ясно свидетельствует о стремлении и готовности Еврокомиссии создать условия для стабильного климата на Южном Кавказе и в дальнейшем способствовать созданию трехстороннего формата взаимодействия стран Южного Кавказа".