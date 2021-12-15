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Ильхам Алиев: Мы высоко ценим деятельность Шарля Мишеля

Ильхам Алиев: Мы высоко ценим деятельность Шарля Мишеля "Мы высоко ценим деятельность Европейской комиссии и лично президента Совета Европейского Союза господина Шарля Мишеля. Он вносит большой вклад в создание основы для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Визит президента Мишеля в регион э
Внешняя политика
15 декабря 2021 г. 17:53
Ильхам Алиев: Мы высоко ценим деятельность Шарля Мишеля

"Мы высоко ценим деятельность Европейской комиссии и лично президента Совета Европейского Союза господина Шарля Мишеля. Он вносит большой вклад в создание основы для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Визит президента Мишеля в регион этим летом был очень продуктивным".

Как сообщает Report, об этом 14 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью испанской газете El Pais.

Глава государства отметил об инициативе касательно создания прямого канала связи между министрами обороны обеих стран: "Сейчас этот канал связи эффективен. Это ясно свидетельствует о стремлении и готовности Еврокомиссии создать условия для стабильного климата на Южном Кавказе и в дальнейшем способствовать созданию трехстороннего формата взаимодействия стран Южного Кавказа".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Şarl Mişelin fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndiririk"

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