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Ильхам Алиев: Мы внесли большой вклад в энергетическую безопасность Европы

Ильхам Алиев: Мы внесли большой вклад в энергетическую безопасность Европы "Последний день прошлого года стал очень примечательным с точки зрения завершения исторического проекта Южного газового коридора"
Внешняя политика
20 мая 2021 г. 18:18
Ильхам Алиев: Мы внесли большой вклад в энергетическую безопасность Европы
Ильхам Алиев

"Последний день прошлого года стал очень примечательным с точки зрения завершения исторического проекта "Южного газового коридора". Более 3,5 тыс. километров трех сегментов газопровода были соединены как единый проект и была осуществлена первая доставка азербайджанского газа в Европу".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

"Это было действительно историческое событие, потому что проект был большим вызовом со всех точек зрения: финансовой, политической, технической. Мы действительно, отработали как хорошая команда, команда нескольких стран, ряд которых являются странами ЕС. И мы внесли большой вклад в энергетическую безопасность Европы. Учитывая новые исследования и процесс производства природного газа в Азербайджане, это проект на десятилетия. Газ из Азербайджана – это новый газ для Европы, новый источник доставки газа. И это еще больше укрепит двусторонние и многосторонние отношения между вовлеченными в этот проект странами", - сказал он.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: "We really made a great contribution to Europe's energy security"

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