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Ильхам Алиев: Мы видим плоды формата трехстороннего сотрудничества

Ильхам Алиев: Мы видим плоды формата трехстороннего сотрудничества У нас есть несколько форматов трехстороннего сотрудничества - между министрами иностранных дел, обороны, экономики. Также был проведен саммит лидеров. Мы уже стали видеть плоды этого.
Внешняя политика
19 января 2023 г. 22:53
Ильхам Алиев: Мы видим плоды формата трехстороннего сотрудничества

У нас есть несколько форматов трехстороннего сотрудничества - между министрами иностранных дел, обороны, экономики. Также был проведен саммит лидеров. Мы уже стали видеть плоды этого.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему "Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы стали четко понимать, что должен быть баланс – мы начали именно с энергетических проектов – между производителями, транзитерами и потребителями. Нам удалось создать беспроигрышную ситуацию с сохранением баланса интересов", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'We started sharing profit of trilateral cooperation format'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz üçtərəfli əməkdaşlıq formatının bəhrəsini görürük"

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