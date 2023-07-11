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Ильхам Алиев: Мы уже присутствуем в Черном море

Ильхам Алиев: Мы уже присутствуем в Черном море Недавно нам удалось вывести наши транспортные возможности за пределы наших границ, в первую очередь, в Черном море. Были закуплены три больших танкера вместимостью 115 тыс. тонн каждый. Такое происходит впервые в истории Азербайджана, и этот вопрос был ре
Внешняя политика
11 июля 2023 г. 19:17
Ильхам Алиев: Мы уже присутствуем в Черном море

Недавно нам удалось вывести наши транспортные возможности за пределы наших границ, в первую очередь, в Черном море. Были закуплены три больших танкера вместимостью 115 тыс. тонн каждый. Такое происходит впервые в истории Азербайджана, и этот вопрос был решен по моему указанию, и танкерам дали названия"Шуша", "Карабах" и "Зангезур".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

Глава государства отметил, что перевозка азербайджанских товаров азербайджанской компанией принесет стране дополнительный доход. "Мы уже присутствуем в Черном море. Мы и раньше там присутствовали. У нас были корабли малой вместимости. Но сегодня в Черном море работает уже 3 из наших крупнейших танкеров типа "Афромакс". При необходимости мы можем увеличить их количество", - добавил президент Ильхам Алиев.

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