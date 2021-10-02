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Ильхам Алиев: Мы требуем, чтобы Армения предоставила нам точные карты минных полей

Ильхам Алиев: Мы требуем, чтобы Армения предоставила нам точные карты минных полей Что касается карт мин, заложенных на бывших оккупированных Арменией территориях, то речь идет о сотнях тысяч мин. Вначале, когда мы требовали карты заминированных территорий, правительство Армении заявляло на самом высоком уровне, что у них нет таких карт
Внешняя политика
2 октября 2021 г. 12:55
Ильхам Алиев: Мы требуем, чтобы Армения предоставила нам точные карты минных полей
Ильхам Алиев

Что касается мин, заложенных на бывших оккупированных Арменией территориях, то речь идет о сотнях тысяч мин. Вначале, когда мы требовали карты заминированных территорий, правительство Армении заявляло на самом высоком уровне, что у них нет таких карт.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.

"С войны прошел почти год, и за период после окончания войны 150 мирных жителей и военнослужащих погибли или получили тяжелые ранения из-за того, что Армения не предоставила нам карты минных полей. Некоторые карты были недавно предоставлены, но они точны только на 25 процентов. Таким образом, наше требование заключается в том, чтобы Армения предоставила нам точные карты. Чтобы на этих картах были указаны не заминированные территории, - они и так повсюду установили эти мины, а чтобы было указано точное местонахождение мин. У них есть такие карты. Если они это сделают, если они проявят добрые намерения, мы дадим адекватный ответ", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Xoş niyyət nümayiş etdirsələr, biz buna adekvat cavab verəcəyik"

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