Ильхам Алиев: Мы тесно работаем с Европейским союзом

"Меня очень устраивает, что Европейская комиссия придает большое значение нашему транспортному сектору. По время визита президента Шарля Мишеля ему были представлены возможности нашего морского торгового порта, свободной экономической зоны. Мы видим серье

"Меня очень устраивает, что Европейская комиссия придает большое значение нашему транспортному сектору. По время визита президента Шарля Мишеля ему были представлены возможности нашего морского торгового порта, свободной экономической зоны. Мы видим серьезное отношение европейских институтов к этой сфере".

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 6 октября, принимая верительные грамоты нового главы представительства Европейского Союза в нашей стране Петра Михалко.

"Другие отмеченные вами сферы тоже очень важны. Гуманитарная, образовательная, безусловно, все эти сферы, связанные с демократическим развитием Азербайджана у нас на повестке, мы тесно работаем с Европейским союзом", - сказал глава государства.