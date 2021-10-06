О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев: Мы тесно работаем с Европейским союзом

Ильхам Алиев: Мы тесно работаем с Европейским союзом "Меня очень устраивает, что Европейская комиссия придает большое значение нашему транспортному сектору. По время визита президента Шарля Мишеля ему были представлены возможности нашего морского торгового порта, свободной экономической зоны. Мы видим серье
Внешняя политика
6 октября 2021 г. 15:11
Ильхам Алиев: Мы тесно работаем с Европейским союзом
0 : 00
0 : 00

"Меня очень устраивает, что Европейская комиссия придает большое значение нашему транспортному сектору. По время визита президента Шарля Мишеля ему были представлены возможности нашего морского торгового порта, свободной экономической зоны. Мы видим серьезное отношение европейских институтов к этой сфере".

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 6 октября, принимая верительные грамоты нового главы представительства Европейского Союза в нашей стране Петра Михалко.

"Другие отмеченные вами сферы тоже очень важны. Гуманитарная, образовательная, безусловно, все эти сферы, связанные с демократическим развитием Азербайджана у нас на повестке, мы тесно работаем с Европейским союзом", - сказал глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: "All issues related to democratic development of Azerbaijan are on our agenda"
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanın demokratik inkişafı ilə bağlı bütün məsələlər gündəliyimizdədir"

Самое важное

Законопроект О Дне независимости рекомендован на заседание Милли Меджлиса
Законопроект "О Дне независимости" рекомендован на заседание Милли Меджлиса
6 октября 2021 г. 15:43
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
6 октября 2021 г. 11:37
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
5 октября 2021 г. 13:21
Названа причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Названа причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
5 октября 2021 г. 12:28
Новая воинская часть в Джебраиле оснащена ударными беспилотниками Harop и Quzğun
Новая воинская часть в Джебраиле оснащена ударными беспилотниками Harop и Quzğun
5 октября 2021 г. 12:02
В Азербайджане запретят оборот продуктов, не прошедших госрегистрацию
В Азербайджане запретят оборот продуктов, не прошедших госрегистрацию
5 октября 2021 г. 11:22
Минул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
ФотоМинул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
4 октября 2021 г. 00:00
Сегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
ФотоСегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
4 октября 2021 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
3 октября 2021 г. 19:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi