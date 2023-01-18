О нас

Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение дружественным отношениям и сотрудничеству с братским Кыргызстаном

Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение дружественным отношениям и сотрудничеству с братским Кыргызстаном Мы придаем особое значение дружественным отношениям и сотрудничеству с братским Кыргызстаном, с которым нас связывают глубокие исторические, культурные и духовные корни. Большое удовлетворение вызывает то, что наши межгосударственные отношения, построенны
Внешняя политика
18 января 2023 г. 18:41
Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение дружественным отношениям и сотрудничеству с братским Кыргызстаном

Мы придаем особое значение дружественным отношениям и сотрудничеству с братским Кыргызстаном, с которым нас связывают глубокие исторические, культурные и духовные корни. Большое удовлетворение вызывает то, что наши межгосударственные отношения, построенные на этом прочном фундаменте тридцать лет назад, развиваются по восходящей линии, особенно в последние годы, и вышли на уровень стратегического партнерства.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.

"Взаимные визиты, регулярные контакты, документы, подписанные в различных сферах, свидетельствуют о высокой динамике развития нашего сотрудничества. В частности, визиты, которые мы совершили в наши братские страны в прошлом году, сыграли важную роль в повышении наших двусторонних связей на качественно новый уровень. Отрадно, что обсуждения, проведенные с Вами как в Баку, так и в Бишкеке, достигнутые договоренности и подписанные нами многочисленные важные документы придали импульс развитию азербайджано-кыргызского партнерства во всех сферах и обогащению его новым содержанием.

Верю, что, эффективно использовав сформировавшиеся в настоящее время благоприятные условия для расширения круга охвата взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, мы добьемся укрепления связей, дальнейшего углубления нашего плодотворного взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе", - говорится в письме.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Qardaş Qırğızıstanla dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinə xüsusi əhəmiyyət veririk"

Самое читаемое

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2023 г. 22:19
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
12 января 2023 г. 20:51
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
12 января 2023 г. 11:07
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей миротворцев
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей миротворцев
12 января 2023 г. 22:28
Дочь Васифа Талыбова отстранена от руководства Naxcıvan Bank
Дочь Васифа Талыбова отстранена от руководства Naxcıvan Bank
12 января 2023 г. 10:54
Сегодня на дороге Ханкенди - Лачын беспрепятственно проехали 43 автомобиля миротворцев
ФотоСегодня на дороге Ханкенди - Лачын беспрепятственно проехали 43 автомобиля миротворцев
11 января 2023 г. 20:16
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
12 января 2023 г. 10:41
Телеканал TRT World посвятил репортаж акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын
Телеканал TRT World посвятил репортаж акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын
12 января 2023 г. 19:38
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
ФотоВ Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
12 января 2023 г. 16:28
Названо количество новых рабочих мест в Нахчыване
Названо количество новых рабочих мест в Нахчыване
12 января 2023 г. 18:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi