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Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение азербайджано-грузинским отношениям, черпающим силу в воле наших народов

Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение азербайджано-грузинским отношениям, черпающим силу в воле наших народов Мы придаем особое значение азербайджано-грузинским отношениям, черпающим силу в воле наших народов, исторически связанных друг с другом узами дружбы и добрососедства.
Внешняя политика
10 февраля 2024 г. 20:34
Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение азербайджано-грузинским отношениям, черпающим силу в воле наших народов

Мы придаем особое значение азербайджано-грузинским отношениям, черпающим силу в воле наших народов, исторически связанных друг с другом узами дружбы и добрососедства.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева Ираклию Кобахидзе по случаю его назначения на пост премьер-министра Грузии:

"Нас радует, что межгосударственные отношения и сотрудничество, основанные на взаимном доверии и поддержке, динамично и всесторонне развиваясь, достигли сегодняшнего уровня и представляют новое содержание.

Убежден, что традиционная азербайджано-грузинская дружба, взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое партнерство, построенные на здоровой основе, совместными усилиями и впредь будут продолжать развиваться и укрепляться по восходящей на благо наших стран и во имя процветания региона".

Президент Ильхам Алиев пожелал Ираклию Кобахидзе крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности во имя благополучия и процветания дружественного народа Грузии.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Biz xalqlarımızın iradəsindən güc alan Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinə xüsusi əhəmiyyət veririk

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