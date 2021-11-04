Ильхам Алиев: Мы предложили Армении начать работу над мирным соглашением

Сегодня мы переживаем постконфликтный период. Мы направили Армении ряд предложений, давайте начнем работать над мирным соглашением, так как намерены говорить не о войне, а о мире, о будущем. К сожалению, это предложение все еще остается без ответа.

Сегодня мы переживаем постконфликтный период. Мы направили Армении ряд предложений, давайте начнем работать над мирным соглашением, так как намерены говорить не о войне, а о мире, о будущем. К сожалению, это предложение все еще остается без ответа.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на открытии VIII Глобального Бакинского форума.

Глава государства отметил, что сейчас все будет зависеть от позиции Армении, так как наша позиция предельно ясна.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что мы готовы приступить к мирным переговорам, подписать мирное соглашение. Мы хотим перевернуть страницу и намерены определить границы. Как видите, ответа от Армении не поступает, можно сказать, целый год они молчат. Мне кажется, что им не удастся оказать сопротивления конструктивной позиции Азербайджана", - заявил президент Ильхам Алиев.