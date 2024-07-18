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Ильхам Алиев: Мы поставляем нефть в очень чувствительные пункты назначения, которые в значительной степени зависят от азербайджанской нефти

Ильхам Алиев: Мы поставляем нефть в очень чувствительные пункты назначения, которые в значительной степени зависят от азербайджанской нефти Что касается наших энергетических проектов, Азербайджан был надежным поставщиком. На протяжении почти двадцати лет мы инициировали и вместе с нашими соседями ввели в эксплуатацию трубопровод, который впервые в истории соединил Каспий и Средиземное море.
Внешняя политика
18 июля 2024 г. 20:53
Ильхам Алиев: Мы поставляем нефть в очень чувствительные пункты назначения, которые в значительной степени зависят от азербайджанской нефти

Что касается наших энергетических проектов, Азербайджан был надежным поставщиком. На протяжении почти двадцати лет мы инициировали и вместе с нашими соседями ввели в эксплуатацию трубопровод, который впервые в истории соединил Каспий и Средиземное море.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на круглом столе на тему "Энергетика и связь", проведенного в рамках 4-го Саммита "Европейского политического сообщества" в Оксфорде.

"В настоящее время из средиземноморского порта Джейхан в Турции мы поставляем нефть в различные пункты назначения, включая очень чувствительные пункты назначения, которые в значительной степени зависят от азербайджанской нефти. В некоторых странах потребление азербайджанской нефти составляет пятьдесят и более процентов их спроса. Уже более трех лет мы стали важным поставщиком газа", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We supply our oil to very sensitive destinations which are largely dependent on Azerbaijani crude
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Biz neftimizi Azərbaycanın xam neftindən əhəmiyyətli dərəcədə asılı olan çox həssas nöqtələrə nəql edirik

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