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Ильхам Алиев: Мы поручили именно итальянским компаниям проекты, которые считаем для себя самыми важными

Ильхам Алиев: Мы поручили именно итальянским компаниям проекты, которые считаем для себя самыми важными Итало-азербайджанские отношения настолько глубокие и искренние, что мы поручили именно итальянским компаниям проекты, которые считаем для себя самыми важными.
Внешняя политика
13 февраля 2023 г. 18:54
Ильхам Алиев: Мы поручили именно итальянским компаниям проекты, которые считаем для себя самыми важными

Итало-азербайджанские отношения настолько глубокие и искренние, что мы поручили именно итальянским компаниям проекты, которые считаем для себя самыми важными.

Как сообщаетReport, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с делегацией во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Италии Адольфо Урсо, принявшей участие в церемонии закладки фундамента тепловой электростанции.

Отметив, что в Баку, во многих освобожденных городах музеи Победы и оккупации создаются итальянскими компаниями, глава государства сказал: "В культурной столице Азербайджана городе Шуша итальянскими компаниями восстанавливаются три разрушенные мечети и строится одна новая мечеть. То есть наряду со всеми другими направлениями, эти проекты, которые я упомянул, имеют для нас особое значение, потому что это является нашим историческим прошлым, в то же время они станут новыми символами, отражающими Победу".

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