Ильхам Алиев: Мы поддержали территориальную целостность Украины с первых дней российского вторжения

Ильхам Алиев: Мы поддержали территориальную целостность Украины с первых дней российского вторжения

Азербайджан поддержал территориальную целостность Украины с первых дней российского вторжения.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабия".

Глава государства отметил, что Азербайджан, как страна, территориальная целостность которой была нарушена, поддерживает территориальную целостность всех стран.

"Наша позиция в этом вопросе однозначна. И снова, возвращаясь к тому, что обсуждалось касательно азербайджано-российских отношений, мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать. И, конечно же, единство и территориальная целостность Сирии являются важнейшим условием любых отношений. Причем не только юридическое единство и контроль границ, но и физическое единство. В стране должна быть централизованная система или, по крайней мере, система с действующими политическими институтами. Мы решительно выступаем против любых форм сепаратизма, будь то в Карабахе, Сирии или в любой другой точке мира", - сказал он.