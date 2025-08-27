О нас

Ильхам Алиев: Мы поддержали территориальную целостность Украины с первых дней российского вторжения

Внешняя политика
27 августа 2025 г. 10:20
Азербайджан поддержал территориальную целостность Украины с первых дней российского вторжения.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабия".

Глава государства отметил, что Азербайджан, как страна, территориальная целостность которой была нарушена, поддерживает территориальную целостность всех стран.

"Наша позиция в этом вопросе однозначна. И снова, возвращаясь к тому, что обсуждалось касательно азербайджано-российских отношений, мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать. И, конечно же, единство и территориальная целостность Сирии являются важнейшим условием любых отношений. Причем не только юридическое единство и контроль границ, но и физическое единство. В стране должна быть централизованная система или, по крайней мере, система с действующими политическими институтами. Мы решительно выступаем против любых форм сепаратизма, будь то в Карабахе, Сирии или в любой другой точке мира", - сказал он.

Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsinin ilk günlərindən bu ölkənin ərazi bütövlüyünü dəstəklədik

