Ильхам Алиев: Мы надеемся, что в Азербайджане появится больше китайских компаний

Азербайджан и Китай создали очень прочную платформу для сотрудничества. Наши политические отношения за последние 30 лет свидетельствуют о том, что мы действительно хорошие партнеры и надежные друзья.

Азербайджан и Китай создали очень прочную платформу для сотрудничества. Наши политические отношения за последние 30 лет свидетельствуют о том, что мы действительно хорошие партнеры и надежные друзья.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

"Мы хорошо сотрудничаем в рамках международных институтов. Мы всегда поддерживаем территориальную целостность и суверенитет друг друга и создали очень прочную политическую платформу, на основе которой теперь строим наше экономическое сотрудничество. Это очень важно в современном мире, поскольку появились новые вызовы, новые проблемы и новые возможности", - отметил глава государства.

Подчеркнув, что Азербайджан полностью поддерживает инициативы председателя Си Цзиньпина в отношении Среднего коридора, президент Ильхам Алиев сказал: "В Азербайджане уже много лет присутствуют китайские компании в IT-сфере. Мы надеемся, что в Азербайджане появится больше китайских компаний".