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Ильхам Алиев: Мы надеемся, что в Азербайджане появится больше китайских компаний

Ильхам Алиев: Мы надеемся, что в Азербайджане появится больше китайских компаний Азербайджан и Китай создали очень прочную платформу для сотрудничества. Наши политические отношения за последние 30 лет свидетельствуют о том, что мы действительно хорошие партнеры и надежные друзья.
Внешняя политика
18 января 2023 г. 20:22
Ильхам Алиев: Мы надеемся, что в Азербайджане появится больше китайских компаний

Азербайджан и Китай создали очень прочную платформу для сотрудничества. Наши политические отношения за последние 30 лет свидетельствуют о том, что мы действительно хорошие партнеры и надежные друзья.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

"Мы хорошо сотрудничаем в рамках международных институтов. Мы всегда поддерживаем территориальную целостность и суверенитет друг друга и создали очень прочную политическую платформу, на основе которой теперь строим наше экономическое сотрудничество. Это очень важно в современном мире, поскольку появились новые вызовы, новые проблемы и новые возможности", - отметил глава государства.

Подчеркнув, что Азербайджан полностью поддерживает инициативы председателя Си Цзиньпина в отношении Среднего коридора, президент Ильхам Алиев сказал: "В Азербайджане уже много лет присутствуют китайские компании в IT-сфере. Мы надеемся, что в Азербайджане появится больше китайских компаний".

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Версия на английском языке President Aliyev: 'We're looking forward to seeing more Chinese companies in Azerbaijan'
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Biz Azərbaycanda daha çox Çin şirkətini görməyə ümid edirik"

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