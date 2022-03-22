Ильхам Алиев: Мы надеемся, что США поддержат мирную повестку дня Азербайджана

"Сегодня Азербайджанская Республика является государством, проводящим независимую политику на основе воли и интересов народа".

"Сегодня Азербайджанская Республика является государством, проводящим независимую политику на основе воли и интересов народа".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту США Джозефу Байдену.

"С освобождением исторических земель Азербайджана от оккупации военная агрессия Армении против Азербайджана, продолжавшаяся около тридцати лет, была прекращена, и наша страна сама выполнила соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, которые оставались неисполненными в течение почти 30 лет. Мы, как сторонники мира, готовы начать переговоры по мирному соглашению с Арменией на основе фундаментальных базовых принципов международного права, таких как территориальная целостность, суверенитет и неприкосновенность международно признанных границ нашей страны. Мы надеемся, что США поддержат мирную повестку дня Азербайджана", - говорится в письме.