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Ильхам Алиев: Мы надеемся, что США поддержат мирную повестку дня Азербайджана

Ильхам Алиев: Мы надеемся, что США поддержат мирную повестку дня Азербайджана "Сегодня Азербайджанская Республика является государством, проводящим независимую политику на основе воли и интересов народа".
Внешняя политика
22 марта 2022 г. 10:16
Ильхам Алиев: Мы надеемся, что США поддержат мирную повестку дня Азербайджана
Ильхам Алиев

"Сегодня Азербайджанская Республика является государством, проводящим независимую политику на основе воли и интересов народа".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту США Джозефу Байдену.

"С освобождением исторических земель Азербайджана от оккупации военная агрессия Армении против Азербайджана, продолжавшаяся около тридцати лет, была прекращена, и наша страна сама выполнила соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, которые оставались неисполненными в течение почти 30 лет. Мы, как сторонники мира, готовы начать переговоры по мирному соглашению с Арменией на основе фундаментальных базовых принципов международного права, таких как территориальная целостность, суверенитет и неприкосновенность международно признанных границ нашей страны. Мы надеемся, что США поддержат мирную повестку дня Азербайджана", - говорится в письме.

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Версия на английском языке President: We hope that US will support Azerbaijan's peace agenda
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "ABŞ-ın Azərbaycanın sülh gündəliyini dəstəkləyəcəyinə ümidvarıq"

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