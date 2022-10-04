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Ильхам Алиев: Мы хотим видеть в качестве партнеров компании из братских стран

Ильхам Алиев: Мы хотим видеть в качестве партнеров компании из братских стран "Сейчас, после освобождения наших земель от оккупации, мы осуществляем масштабную программу реконструкции и хотим видеть в качестве партнеров компании из братских стран".
Внешняя политика
4 октября 2022 г. 13:21
Ильхам Алиев: Мы хотим видеть в качестве партнеров компании из братских стран

"Сейчас, после освобождения наших земель от оккупации, мы осуществляем масштабную программу реконструкции и хотим видеть в качестве партнеров компании из братских стран".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсала бин Фархана Аль Сауда.

Глава государства также добавил, что начало года было очень запоминающимся, поскольку стартовал крупный проект электростанции, финансируемый саудовской компанией.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: ‘We want to see companies of sister countries as our partners’
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Qardaş ölkələrin şirkətlərini tərəfdaşımız olaraq görmək istəyirik"

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