Ильхам Алиев: Мы хотим видеть в качестве партнеров компании из братских стран

"Сейчас, после освобождения наших земель от оккупации, мы осуществляем масштабную программу реконструкции и хотим видеть в качестве партнеров компании из братских стран".

"Сейчас, после освобождения наших земель от оккупации, мы осуществляем масштабную программу реконструкции и хотим видеть в качестве партнеров компании из братских стран".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсала бин Фархана Аль Сауда.

Глава государства также добавил, что начало года было очень запоминающимся, поскольку стартовал крупный проект электростанции, финансируемый саудовской компанией.