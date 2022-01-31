Ильхам Алиев: Мы должны сделать так, чтобы армянский фашизм больше никогда не поднимал голову

Ильхам Алиев: Мы должны сделать так, чтобы армянский фашизм больше никогда не поднимал голову

"Мемориальный комплекс, фундамент которого я сегодня заложил, будет занимать большую территорию".

https://static.report.az/photo/230f836b-f990-33b9-bc49-14e94ad3483a.jpg https://static.report.az/photo/230f836b-f990-33b9-bc49-14e94ad3483a.jpg Ильхам Алиев

"Мы должны сделать так, чтобы армянский фашизм больше никогда не поднимал голову". Как сообщает Report, об президент Ильхам Алиев сказал 30 января в интервью АЗЕРТАДЖ в Гяндже. "Мемориальный комплекс, фундамент которого я сегодня заложил, будет занимать большую территорию. Он будет построен на территории примерно четыре гектара. Разрушенные здания останутся нетронутыми. Эта память не должна быть стерта. Мы не должны забывать об этих зверствах армян. Война уже закончилась, и мы говорим о необходимости мира. Но мы никогда не должны забывать про армянские зверства и фашизм. Мы должны помнить о жертвах Ходжалы. Мы не должны забывать жертв обстрелов Гянджи и других наших городов. Мы - народ-победитель, мы - государство-победитель. Мы разгромили армянский фашизм", - сказал глава государства. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram