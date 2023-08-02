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Ильхам Алиев: Мы поддержим любого актора, участие которого приведет к заключению мирного соглашения

Ильхам Алиев: Мы поддержим любого актора, участие которого приведет к заключению мирного соглашения Мы будем поддерживать любого актора, участие которого приведет к заключению мирного соглашения.
Внешняя политика
2 августа 2023 г. 10:16
Ильхам Алиев: Мы поддержим любого актора, участие которого приведет к заключению мирного соглашения

Мы будем поддерживать любого актора, участие которого приведет к заключению мирного соглашения.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу "Евроньюс".

Подчеркнув, что переговоры между министрами иностранных дел проходили в Вашингтоне и России, глава государства сказал: "Если будет предложено какое-то другое место, мы, конечно, согласимся и с этим. Для нас важно договориться и получить результат. Конечно, мы понимаем существование определенного геополитического соперничества между некоторыми игроками и их попытки стать более активными. Мы высоко ценим это. Наличие здорового соперничества приведет только к хорошим результатам".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Whichever actor can produce initiatives that will lead to peace agreement, we will support it
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Sülh sazişi ilə nəticələnəcək təşəbbüsü irəli sürən hər hansı tərəfi biz dəstəkləyəcəyik"

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