Ильхам Алиев: Мы поддержим любого актора, участие которого приведет к заключению мирного соглашения

Мы будем поддерживать любого актора, участие которого приведет к заключению мирного соглашения.

Мы будем поддерживать любого актора, участие которого приведет к заключению мирного соглашения.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу "Евроньюс".

Подчеркнув, что переговоры между министрами иностранных дел проходили в Вашингтоне и России, глава государства сказал: "Если будет предложено какое-то другое место, мы, конечно, согласимся и с этим. Для нас важно договориться и получить результат. Конечно, мы понимаем существование определенного геополитического соперничества между некоторыми игроками и их попытки стать более активными. Мы высоко ценим это. Наличие здорового соперничества приведет только к хорошим результатам".