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Ильхам Алиев: Мир, стабильность, спокойствие, развитие в странах СПЕКА – большое достижение наших государств и народов

Ильхам Алиев: Мир, стабильность, спокойствие, развитие в странах СПЕКА – большое достижение наших государств и народов Когда создавалась Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), страны-члены еще делали свои первые шаги как независимые государства. Перед нами стояли многочисленные проблемы и вызовы. За последние 25 лет основные вызовы остались
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 13:53
Ильхам Алиев: Мир, стабильность, спокойствие, развитие в странах СПЕКА – большое достижение наших государств и народов

Когда создавалась Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), страны-члены еще делали свои первые шаги как независимые государства. Перед нами стояли многочисленные проблемы и вызовы. За последние 25 лет основные вызовы остались позади, мы укрепили наш государственный суверенитет, стали полноценными членами международного сообщества и стремительно развивались в экономическом отношении.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 24 ноября во время выступления на Саммите СПЕКА в Баку.

Особо подчеркнув среди факторов, объединяющих наши страны, политическую стабильность, глава государства отметил: "Если нет стабильности, то ни о каком экономическом развитии не может быть и речи. Сегодня в различных регионах мира бушуют войны, конфликты и кровавые столкновения. В наших же странах царят мир, стабильность и спокойствие, успешно идут процессы развития и строительства. Это большое достижение и успех наших государств и народов".

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Версия на английском языке President: Prevailing peace, stability and development in SPECA member countries is a significant success of our states and peoples
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "SPECA-ya üzv ölkələrdə sülhün, sabitliyin hökm sürməsi, inkişaf dövlətlərimizin və xalqlarımızın böyük uğurudur"

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