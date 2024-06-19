Ильхам Алиев: Международный центр Низами Гянджеви за короткий срок завоевал высокий авторитет и доверие

Международный центр Низами Гянджеви, который функционирует, руководствуясь философскими мыслями, прогрессивными идеями гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, общечеловеческими ценностями и принципами, за короткий промежуток времени превратился в один из ведущих международных институтов в мире, завоевав высокий авторитет и доверие.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева участникам 29-го заседания высокого уровня на тему "Дорога к COP29: Устойчивое и прочное будущее", организованного Международным центром Низами Гянджеви.

"Инициативы Международного центра Низами Гянджеви, предложенные им новые подходы к решению актуальных вопросов глобальной повестки дня, получают одобрение и высоко оцениваются на международной арене", - говорится в обращении главы государства.