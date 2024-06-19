О нас

Ильхам Алиев: Международный центр Низами Гянджеви за короткий срок завоевал высокий авторитет и доверие

Ильхам Алиев: Международный центр Низами Гянджеви за короткий срок завоевал высокий авторитет и доверие
Внешняя политика
19 июня 2024 г. 10:44
Ильхам Алиев: Международный центр Низами Гянджеви за короткий срок завоевал высокий авторитет и доверие

Международный центр Низами Гянджеви, который функционирует, руководствуясь философскими мыслями, прогрессивными идеями гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, общечеловеческими ценностями и принципами, за короткий промежуток времени превратился в один из ведущих международных институтов в мире, завоевав высокий авторитет и доверие.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева участникам 29-го заседания высокого уровня на тему "Дорога к COP29: Устойчивое и прочное будущее", организованного Международным центром Низами Гянджеви.

"Инициативы Международного центра Низами Гянджеви, предложенные им новые подходы к решению актуальных вопросов глобальной повестки дня, получают одобрение и высоко оцениваются на международной арене", - говорится в обращении главы государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Nizami Ganjavi International Center swiftly gained immense relevance and confidence in a short span of time
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi qısa zaman ərzində yüksək nüfuz və etimad qazanıb

Самое читаемое

Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
14 июня 2024 г. 21:19
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
14 июня 2024 г. 20:39
Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
ФотоЭрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
14 июня 2024 г. 20:24
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
15 июня 2024 г. 12:46
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
16 июня 2024 г. 12:28
Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь при президенте Лукашенко
Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь при президенте Лукашенко
13 июня 2024 г. 11:25
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
17 июня 2024 г. 12:58
В Армении по меньшей мере 10 человек задержаны в ходе обысков в офисах АРФД
В Армении по меньшей мере 10 человек задержаны в ходе обысков в офисах АРФД
14 июня 2024 г. 20:05
В Берне представили список стран-участниц Саммита мира по Украине
В Берне представили список стран-участниц "Саммита мира" по Украине
15 июня 2024 г. 02:29
Назван главный тренер сборной Азербайджана по футболу
Назван главный тренер сборной Азербайджана по футболу
12 июня 2024 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi