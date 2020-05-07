Ильхам Алиев: Международное право должно быть приоритетом для всех стран

"Действия, идущие вразрез с международным правом, не добавляют авторитета международным организациям и вообще ставят под сомнение современное мироустройство. Международное право должно быть приоритетом для всех стран, независимо от их потенциала, их возможностей".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Ну и, конечно же, авторитет международной организации во многом зависит от выполнения тех решений, которые она принимает, и тут еще очень много места для реформирования. Даже резолюции Совета Безопасности ООН, принятые много лет назад, не выполняются. Азербайджан на своем примере убедился в этом. Около 30 лет не выполняются резолюции Совета Безопасности ООН по выводу армянских экспедиционных сил с азербайджанской территории, и никакие санкции не наложены на агрессора, на того, кто нарушает эти резолюции. Поэтому обязательно должен быть механизм наказания.

Если международная организация принимает решение, обязательное для исполнения, оно должно быть выполнено. А по отношению к тому члену, который его нарушает, должна быть процедура, которая может состоять из некоторых этапов, но она должна быть. А ее нет. Думаю, это главные факторы того, что происходит определенное разочарование в международных организациях", - заявил президент Азербайджана.