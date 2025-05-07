Президент: Сотрудничество между Азербайджаном и Вьетнамом в сфере оборонной промышленности также имеет большие перспективы

Азербайджанская сторона готова инвестировать в возобновляемые источники энергии во Вьетнаме.

Азербайджанская сторона готова инвестировать в возобновляемые виды энергии во Вьетнаме.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

Глава государства также отметил, что имеется очень большой потенциал в сфере оборонной промышленности. "В обеих странах это направление промышленности достаточно развито, и объединение усилий, создание совместных предприятий и взаимодействие могут принести пользу", - добавил он.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что совместная деятельность двух стран в международных организациях также вызывает удовлетворение.