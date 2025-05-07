О нас

Президент: Сотрудничество между Азербайджаном и Вьетнамом в сфере оборонной промышленности также имеет большие перспективы

Президент: Сотрудничество между Азербайджаном и Вьетнамом в сфере оборонной промышленности также имеет большие перспективы Азербайджанская сторона готова инвестировать в возобновляемые источники энергии во Вьетнаме.
Внешняя политика
7 мая 2025 г. 19:02
Президент: Сотрудничество между Азербайджаном и Вьетнамом в сфере оборонной промышленности также имеет большие перспективы

Азербайджанская сторона готова инвестировать в возобновляемые виды энергии во Вьетнаме.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

Глава государства также отметил, что имеется очень большой потенциал в сфере оборонной промышленности. "В обеих странах это направление промышленности достаточно развито, и объединение усилий, создание совместных предприятий и взаимодействие могут принести пользу", - добавил он.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что совместная деятельность двух стран в международных организациях также вызывает удовлетворение.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycanla Vyetnam arasında müdafiə sənayesi sahəsində də çox böyük perspektivlər var

Другие новости из категории

Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани
ФотоДжейхун Байрамов встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани
7 мая 2025 г. 19:22
Мехрибан Алиева встретилась с супругой Генсека Компартии Вьетнама
Мехрибан Алиева встретилась с супругой Генсека Компартии Вьетнама
7 мая 2025 г. 19:01
Президент Ильхам Алиев: Деятельность Движения неприсоединения как более солидного института – в интересах Азербайджана и Вьетнама
Президент Ильхам Алиев: Деятельность Движения неприсоединения как более солидного института – в интересах Азербайджана и Вьетнама
7 мая 2025 г. 18:49
Главы государств Азербайджана и Вьетнама выступили с заявлениями для прессы
Главы государств Азербайджана и Вьетнама выступили с заявлениями для прессы
7 мая 2025 г. 18:40
Президент: Имеется очень серьезный потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в различных направлениях
Президент: Имеется очень серьезный потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в различных направлениях
7 мая 2025 г. 18:40
Президент Ильхам Алиев: Этот визит имеет важное значение для развития вьетнамско-азербайджанских отношений
Президент Ильхам Алиев: Этот визит имеет важное значение для развития вьетнамско-азербайджанских отношений
7 мая 2025 г. 18:36
Принята Совместная декларация об установлении Стратегического партнерства между Азербайджаном и Вьетнамом
Принята "Совместная декларация об установлении Стратегического партнерства между Азербайджаном и Вьетнамом"
7 мая 2025 г. 18:30
Азербайджан и Вьетнам проведут заседание совместной межправительственной комиссии
Азербайджан и Вьетнам проведут заседание совместной межправительственной комиссии
7 мая 2025 г. 18:28
Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Вьетнамом
Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Вьетнамом
7 мая 2025 г. 18:22
Состоялась встреча президента Азербайджана с генеральным секретарем ЦК КП Вьетнама в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с генеральным секретарем ЦК КП Вьетнама в расширенном составе
7 мая 2025 г. 18:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi