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Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Россией растет взаиморасчет в национальных валютах

Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Россией растет взаиморасчет в национальных валютах Рост товарооборота и в прошлом году, и в этом году – это демонстрация того, что экономики наших стран активно взаимодействуют.
Внешняя политика
3 июля 2024 г. 18:13
Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Россией растет взаиморасчет в национальных валютах

Рост товарооборота и в прошлом году, и в этом году – это демонстрация того, что экономики наших стран активно взаимодействуют.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Астане.

Глава государства отметил, что растет взаиморасчет в национальных валютах: "По азербайджанскому экспорту в Россию это уже более 70 процентов, а по российскому экспорту в Азербайджан – около 50 процентов. Так что то, о чем мы с Вами говорили несколько лет назад, уже успешно реализуется".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycanla Rusiya arasında milli valyutalarda qarşılıqlı hesablaşmalar artır

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