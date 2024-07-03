Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Россией растет взаиморасчет в национальных валютах

Рост товарооборота и в прошлом году, и в этом году – это демонстрация того, что экономики наших стран активно взаимодействуют.

Рост товарооборота и в прошлом году, и в этом году – это демонстрация того, что экономики наших стран активно взаимодействуют.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Астане.

Глава государства отметил, что растет взаиморасчет в национальных валютах: "По азербайджанскому экспорту в Россию это уже более 70 процентов, а по российскому экспорту в Азербайджан – около 50 процентов. Так что то, о чем мы с Вами говорили несколько лет назад, уже успешно реализуется".