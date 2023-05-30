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Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Израилем налажен активный политический диалог

Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Израилем налажен активный политический диалог Открытие посольства Азербайджана в Израиле в этом году выведет наши отношения на высокий уровень, и в то же время, создаст больше возможностей для более тесного взаимодействия.
Внешняя политика
30 мая 2023 г. 13:50
Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Израилем налажен активный политический диалог

Открытие посольства Азербайджана в Израиле в этом году выведет наши отношения на высокий уровень, и в то же время, создаст больше возможностей для более тесного взаимодействия.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил после встречи с президентом Израиля Ицхагом Герцогом в Баку.

"Ваш визит демонстрирует тесное партнерство между нашими странами. Я верю, что этот визит укрепит наши двусторонние отношения",- отметил президент Азербайджана.

Он заявил, что между странами налажен активный политический диалог: "Мы коммуницируем с президентом Израиля по телефону. И сейчас, во время его официального визита, мы имеем больше возможностей решить важные вопросы двухсторонней повестки".

Президент Азербайджана отметил, что товарооборот между Израилем и Азербайджаном составил больше 1.7 млрд долларов США.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Azərbaycan və İsrail arasında fəal siyasi dialoq qurulub”

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