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Ильхам Алиев: Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона

Ильхам Алиев: Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона Действующая в Армении Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для Азербайджана, Турции, Армении и всего региона.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 18:23
Ильхам Алиев: Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона

Действующая в Армении Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для Азербайджана, Турции, Армении и всего региона.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси.

Касаясь проблемы ядерной безопасности, глава государства отметил, что Мецаморская атомная электростанция действует по старой технологии, у нее серьезные технические проблемы. Президент Азербайджана подчеркнул, что незаконная торговля некоторыми ядерными материалами с Мецаморской станции вызывает беспокойство.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Metsamor Nuclear Power Plant poses a big nuclear threat to the whole region
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Metsamor AES-in bütün regiona böyük nüvə təhlükəsi yaratdığını AEBA rəhbərinin diqqətinə çatdırıb

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