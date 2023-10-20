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Ильхам Алиев: Масштаб и география массовых убийств, учиненных французской армией, не поддаются перечислению

Ильхам Алиев: Масштаб и география массовых убийств, учиненных французской армией, не поддаются перечислению Масштаб и география массовых убийств, учиненных французской армией, настолько широки, что не поддаются перечислению.
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 12:40
Ильхам Алиев: Масштаб и география массовых убийств, учиненных французской армией, не поддаются перечислению

Масштаб и география массовых убийств, учиненных французской армией, настолько широки, что не поддаются перечислению.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

"В период 132-летней оккупации Алжира Французским государством было убито более 1,5 миллиона человек, по этой причине эту страну называют страной "1,5 миллиона шехидов". Масштаб и география массовых убийств, учиненных французской армией, настолько широки, что не поддаются перечислению. Марокко, Тунис, Мали, Джибути, Нигерия, Чад, Сенегал, Вьетнам, Коморские острова, Гаити и другие страны и сегодня ощущают тяжелые последствия этой оккупации.

В документе под названием "Франция, Руанда и геноцид против тутси (1990-1994)", переданном Президенту Франции 26 марта 2021 года состоящей из историков "Ответственной Комиссией по отчету о роли Франции в геноциде племени тутси в Руанде", было подчеркнуто, что Франция несет большую ответственность за убийство более 800 тысяч представителей племени тутси в Руанде", - отмечается в обращении главы государства.

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