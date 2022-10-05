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Ильхам Алиев: Масштаб армянского варварства и вандализма поражает

Ильхам Алиев: Масштаб армянского варварства и вандализма поражает Масштаб армянского варварства и вандализма поражает тех, кто побывал на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Внешняя политика
5 октября 2022 г. 11:48
Ильхам Алиев: Масштаб армянского варварства и вандализма поражает

Масштаб армянского варварства и вандализма поражает тех, кто побывал на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии первого национального градостроительного форума в Агдаме.

Глава государства отметил, что ряд зарубежных делегаций и представителей зарубежных СМИ посетили освобожденные территории и смогли своими глазами увидеть все разрушения, учиненные армянами.

"Масштаб армянского варварства и вандализма поражает настолько, что многие из тех, кто побывал в этой части Азербайджана, чувствуют себя морально истощенными. И можете представить себе чувства азербайджанцев, которые жили в Агдаме, Физули и других частях Азербайджана, находившихся под оккупацией, когда они приезжают и не могут найти дома, где жили, потому что все полностью разрушено", - отметил президент.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: “Erməni barbarlığının və vandalizminin miqyası heyrət doğurur”
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Scope of Armenian barbarism and vandalism is impressive

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