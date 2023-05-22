Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры

В целом могу сказать, что важность обсуждаемых сегодня вопросов еще раз свидетельствует о том, что Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры.

В целом могу сказать, что важность обсуждаемых сегодня вопросов еще раз свидетельствует о том, что Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая в Вильнюсе в ходе совместного заявления для прессы с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Естественно, что на долю наших стран ложатся большие задачи по созданию еще более комфортных транспортных, коммуникационных возможностей в Евразии, которая соединяет наши страны и континенты в целом. Мы договорились, что соответствующие органы будут серьезно заниматься этим вопросом. Потому что это диктует новая геополитическая реальность, которая царит в мире. Объем транзитных грузов через Азербайджан растет и будет расти с каждым годом.

Наша современная инфраструктура позволяет это. Известны также транспортные маршруты Каспийского моря, соединяющие Южный Кавказ со странами Балтийского моря. Совместными усилиями мы добьемся успешного сотрудничества и в этой сфере. В целом могу сказать, что важность обсуждаемых сегодня вопросов еще раз свидетельствует о том, что Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры. Уверен, что после этого визита будет дан очередной мощный толчок этому сотрудничеству", - сказал глава государства.