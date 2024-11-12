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Ильхам Алиев: Как только Азербайджан был выбран хозяином COP29, он стал мишенью клеветнической кампании

Ильхам Алиев: Как только Азербайджан был выбран хозяином COP29, он стал мишенью клеветнической кампании Как только Азербайджан был выбран хозяином COP29, он стал мишенью. И это была хорошо организованная, хорошо скоординированная клеветническая кампания против нашей страны.
Внешняя политика
12 ноября 2024 г. 13:24
Ильхам Алиев: Как только Азербайджан был выбран хозяином COP29, он стал мишенью клеветнической кампании

Как только Азербайджан был выбран хозяином COP29, он стал мишенью. И это была хорошо организованная, хорошо скоординированная клеветническая кампания против нашей страны.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 ноября в ходе выступления на церемонии открытия Саммита лидеров СОР29 в Баку.

Глава государства заявил, что некоторые НПО и политики, называющие себя независимыми, словно соперничали друг с другом за то, кто больше распространит дезинформации о нашей стране.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Right after Azerbaijan was elected as host country of COP29, we became the target
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Azərbaycan COP29-a ev sahibliyi edən ölkə seçildikdən sonra biz hədəfə çevrildik

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