Ильхам Алиев: Как и на протяжении всей истории, народы Азербайджана и Турции и сегодня находятся рядом друг с другом

Ильхам Алиев: Как и на протяжении всей истории, народы Азербайджана и Турции и сегодня находятся рядом друг с другом

Как и на протяжении всей истории, наши народы и сегодня находятся рядом друг с другом, вместе переживают и радость, и горе. Азербайджанский народ никогда не забудет однозначную политическую поддержку и решительную позицию возглавляемого Вами (Реджеп Тайип

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Как и на протяжении всей истории, наши народы и сегодня находятся рядом друг с другом, вместе переживают и радость, и горе. Азербайджанский народ никогда не забудет однозначную политическую поддержку и решительную позицию возглавляемого Вами (Реджеп Тайип Эрдоган – ред.) братского Турецкого государства и народа в защиту правого дела и территориальной целостности Азербайджана во время и после Отечественной войны. Как сообщает Report, эти мысли отражены в письме президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева президенту Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю 100-й годовщины основания Турецкой Республики. "Мы полны решимости и дальше укреплять во всех сферах азербайджано-турецкие связи, которые благодаря Шушинской декларации поднялись на уровень союзничества. Наши межгосударственные отношения, построенные на таких незыблемых основах, как общие моральные ценности и религиозно-культурные корни, также являются гарантией стабильности, мира, развития и безопасности в регионе. Уверен, что мы и впредь продолжим совместно и успешно выполнять нашу почетную миссию на пути сохранения навеки и еще большего укрепления нашего величайшего достояния - азербайджано-турецкого братства и единства, развития нашего всестороннего сотрудничества", - отметил глава государства. Отметив, что в этот исторический день разделяет радость народа Турции, президент Ильхам Алиев пожелал президенту Реджепу Тайипу Эрдогану крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, а Турецкой Республике – постоянного благополучия, процветания и прогресса. Подпишитесь на наш Telegram канал