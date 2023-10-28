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Ильхам Алиев: Как и на протяжении всей истории, народы Азербайджана и Турции и сегодня находятся рядом друг с другом

Ильхам Алиев: Как и на протяжении всей истории, народы Азербайджана и Турции и сегодня находятся рядом друг с другом Как и на протяжении всей истории, наши народы и сегодня находятся рядом друг с другом, вместе переживают и радость, и горе. Азербайджанский народ никогда не забудет однозначную политическую поддержку и решительную позицию возглавляемого Вами (Реджеп Тайип
Внешняя политика
28 октября 2023 г. 18:23
Ильхам Алиев: Как и на протяжении всей истории, народы Азербайджана и Турции и сегодня находятся рядом друг с другом

Как и на протяжении всей истории, наши народы и сегодня находятся рядом друг с другом, вместе переживают и радость, и горе. Азербайджанский народ никогда не забудет однозначную политическую поддержку и решительную позицию возглавляемого Вами (Реджеп Тайип Эрдоган – ред.) братского Турецкого государства и народа в защиту правого дела и территориальной целостности Азербайджана во время и после Отечественной войны.

Как сообщает Report, эти мысли отражены в письме президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева президенту Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю 100-й годовщины основания Турецкой Республики.

"Мы полны решимости и дальше укреплять во всех сферах азербайджано-турецкие связи, которые благодаря Шушинской декларации поднялись на уровень союзничества. Наши межгосударственные отношения, построенные на таких незыблемых основах, как общие моральные ценности и религиозно-культурные корни, также являются гарантией стабильности, мира, развития и безопасности в регионе.

Уверен, что мы и впредь продолжим совместно и успешно выполнять нашу почетную миссию на пути сохранения навеки и еще большего укрепления нашего величайшего достояния - азербайджано-турецкого братства и единства, развития нашего всестороннего сотрудничества", - отметил глава государства.

Отметив, что в этот исторический день разделяет радость народа Турции, президент Ильхам Алиев пожелал президенту Реджепу Тайипу Эрдогану крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, а Турецкой Республике – постоянного благополучия, процветания и прогресса.

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Версия на английском языке President Aliyev: As was the case throughout history, peoples of Azerbaijan and Türkiye stand with each other today
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Tarixən olduğu kimi, Azərbaycan və Türkiyə xalqları bu gün də bir-birinin yanındadır"

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