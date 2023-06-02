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Ильхам Алиев: Италия является главным торговым партнером Азербайджана

Ильхам Алиев: Италия является главным торговым партнером Азербайджана Италия является главным торговым партнером Азербайджана.
Внешняя политика
2 июня 2023 г. 14:00
Ильхам Алиев: Италия является главным торговым партнером Азербайджана

Италия является главным торговым партнером Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Италии Серджо Маттарелле по случаю 2 июня - Дня Республики.

"Нас радует, что наша эффективная деятельность в экономической сфере развивается по восходящей. Одной из составных частей этого является наше успешное и постоянное сотрудничество в энергетической области. Рад, что наши совместные шаги в этом направлении, способствуя энергетической безопасности Европы, в то же время укрепляют азербайджано-итальянское взаимодействие.

Мы одобряем активное участие итальянских компаний в работах по реконструкции и восстановлению, проводимых в Азербайджане, в частности, на наших освобожденных от оккупации территориях. Компании, представляющие Вашу страну, входят в число компаний, которые выполняют наибольшую работу в Карабахе и Восточном Зангезуре, что свидетельствует об уровне наших межгосударственных отношений", - отмечается в письме главы государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Italy is a major trade partner of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "İtaliya Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır"

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