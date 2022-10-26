Ильхам Алиев: Италия - главный торговый партнер Азербайджана

Италия является главным торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан - главным торговым партнером Италии на Южном Кавказе.

Италия является главным торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан - главным торговым партнером Италии на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева председателю Совета министров Итальянской Республики Джордже Мелони.

"С удовлетворением хотел бы отметить, что экономические связи между нашими странами находятся на пути динамичного развития. Италия является основным торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан - основным торговым партнером Италии на Южном Кавказе. Итальянские компании на протяжении долгого времени осуществляют широкую деятельность в нашей стране и играют важную роль в развитии наших отношений. Это сотрудничество успешно реализуется и на наших освобожденных от оккупации территориях", отмечается в письме.