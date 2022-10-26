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Ильхам Алиев: Италия - главный торговый партнер Азербайджана

Ильхам Алиев: Италия - главный торговый партнер Азербайджана Италия является главным торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан - главным торговым партнером Италии на Южном Кавказе.
Внешняя политика
26 октября 2022 г. 17:04
Ильхам Алиев: Италия - главный торговый партнер Азербайджана
Ильхам Алиев

Италия является главным торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан - главным торговым партнером Италии на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева председателю Совета министров Итальянской Республики Джордже Мелони.

"С удовлетворением хотел бы отметить, что экономические связи между нашими странами находятся на пути динамичного развития. Италия является основным торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан - основным торговым партнером Италии на Южном Кавказе. Итальянские компании на протяжении долгого времени осуществляют широкую деятельность в нашей стране и играют важную роль в развитии наших отношений. Это сотрудничество успешно реализуется и на наших освобожденных от оккупации территориях", отмечается в письме.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: 'Italy is Azerbaijan's main trade partner, and Azerbaijan is Italy's main trade partner in South Caucasus'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "İtaliya Azərbaycanın, Azərbaycan isə İtaliyanın Cənubi Qafqazda ən əsas ticarət tərəfdaşıdır"

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