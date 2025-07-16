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Ильхам Алиев: Исторические связи между Азербайджаном и Туркменистаном являются основой для сегодняшних отношений

Ильхам Алиев: Исторические связи между Азербайджаном и Туркменистаном являются основой для сегодняшних отношений Исторические связи между Азербайджаном и Туркменистаном являются основой для сегодняшних отношений.
Внешняя политика
16 июля 2025 г. 12:15
Ильхам Алиев: Исторические связи между Азербайджаном и Туркменистаном являются основой для сегодняшних отношений

Исторические связи между Азербайджаном и Туркменистаном являются основой для сегодняшних отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем Халг Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Баку.

Глава государства отметил, что этот визит внесет свой вклад в развитие братских отношений между Туркменистаном и Азербайджаном:

"Наши народы объединяют глубокие традиции братства, и в период независимости эти связи еще больше укрепились. Мы успешно сотрудничаем во многих сферах. Две страны, проводя независимую политику, с уверенностью смотрят в будущее. Исторические связи между нами являются основой для сегодняшних отношений. Уверен, что Ваш визит придаст новый импульс нашим отношениям. У нас много достижений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, в том числе в области транспорта и энергетики, и, конечно же, мы сегодня проведем обмен мнениями о будущем сотрудничестве".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycanla Türkmənistan arasında tarixi əlaqələr bugünkü əlaqələr üçün əsas zəmindir

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