Ильхам Алиев: Исторические связи между Азербайджаном и Туркменистаном являются основой для сегодняшних отношений

Исторические связи между Азербайджаном и Туркменистаном являются основой для сегодняшних отношений.

Исторические связи между Азербайджаном и Туркменистаном являются основой для сегодняшних отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем Халг Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Баку.

Глава государства отметил, что этот визит внесет свой вклад в развитие братских отношений между Туркменистаном и Азербайджаном:

"Наши народы объединяют глубокие традиции братства, и в период независимости эти связи еще больше укрепились. Мы успешно сотрудничаем во многих сферах. Две страны, проводя независимую политику, с уверенностью смотрят в будущее. Исторические связи между нами являются основой для сегодняшних отношений. Уверен, что Ваш визит придаст новый импульс нашим отношениям. У нас много достижений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, в том числе в области транспорта и энергетики, и, конечно же, мы сегодня проведем обмен мнениями о будущем сотрудничестве".