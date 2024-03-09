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Ильхам Алиев: Исламофобия является частью государственной политики ряда западных стран

Ильхам Алиев: Исламофобия является частью государственной политики ряда западных стран Исламофобия в настоящее время является составной частью государственной политики ряда западных государств, считающих себя демократическими.
Внешняя политика
9 марта 2024 г. 12:14
Ильхам Алиев: Исламофобия является частью государственной политики ряда западных стран

Исламофобия в настоящее время является составной частью государственной политики ряда западных государств, считающих себя демократическими.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальной сети "Х".

"На долю этих стран приходится 80 процентов случаев проявления исламофобии в мире за последний год. В некоторых европейских странах, где исламофобия достигла высочайшего уровня и насаждается в качестве официальной идеологии, сожжение нашей священной книги - Корана, публикация карикатур на Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха) и другие оскорбительные действия преподносятся как свобода слова", - отметил глава государства.

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