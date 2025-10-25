Ильхам Алиев: Интенсивность политических контактов способствует углублению сотрудничества Баку и Астаны

Интенсивность политических контактов между Азербайджаном и Казахстаном, наличие взаимопонимания и активного диалога на высшем уровне создают благоприятную основу для дальнейшего углубления сотрудничества.

Как передает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву.

По его словам, сотрудничество углубляется в различных областях, в частности, в торгово-экономической, энергетической, включая "зеленую" энергетику, транспортной, инвестиционной, информационно-технологической, культурно-гуманитарной и других сферах.

"Результаты и договоренности, достигнутые во время моего недавнего государственного визита в Вашу братскую страну, и подписанные нами документы являются наглядным примером нашей непоколебимой воли и решимости к дальнейшему углублению двусторонних отношений", - добавил Ильхам Алиев.