Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Ильхам Алиев: Интенсивность политических контактов способствует углублению сотрудничества Баку и Астаны

    Внешняя политика
    • 25 октября, 2025
    • 11:11
    Ильхам Алиев: Интенсивность политических контактов способствует углублению сотрудничества Баку и Астаны

    Интенсивность политических контактов между Азербайджаном и Казахстаном, наличие взаимопонимания и активного диалога на высшем уровне создают благоприятную основу для дальнейшего углубления сотрудничества.

    Как передает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву.

    По его словам, сотрудничество углубляется в различных областях, в частности, в торгово-экономической, энергетической, включая "зеленую" энергетику, транспортной, инвестиционной, информационно-технологической, культурно-гуманитарной и других сферах.

    "Результаты и договоренности, достигнутые во время моего недавнего государственного визита в Вашу братскую страну, и подписанные нами документы являются наглядным примером нашей непоколебимой воли и решимости к дальнейшему углублению двусторонних отношений", - добавил Ильхам Алиев.

    Казахстан Азербайджан Ильхам Алиев Касым-Жомарт Токаев
    İlham Əliyev: Azərbaycanla Qazaxıstan arasında siyasi təmaslar əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün zəmin yaradır

    Последние новости

    11:25

    Минздрав Азербайджана предлагает включить генетические анализы в пакет ОМС

    Здоровье
    11:23

    Первая получательница печени от посмертного донора в Азербайджане: Я словно заново родилась

    Здоровье
    11:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру кредитного портфеля (01.10.2025)

    Финансы
    11:15

    В ООН высоко оценили партнерство с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:11

    Ильхам Алиев: Интенсивность политических контактов способствует углублению сотрудничества Баку и Астаны

    Внешняя политика
    11:06

    Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева

    Внешняя политика
    11:05
    Фото

    В Баку зафиксировано массовое нашествие гусениц на тутовые деревья

    Экология
    11:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по инвестициям в ценные бумаги (01.10.2025)

    Финансы
    10:55

    TƏBİB: ОМС играет ключевую роль в развитии трансплантологии

    Здоровье
    Лента новостей