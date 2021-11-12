Ильхам Алиев: Идет активная работа над реализацией проекта - Зангезурский коридор

Итоги Второй Карабахской войны открывают новые возможности для региона. В том числе, считаю, что открытие Зангезурского коридора откроет новые возможности для всего региона с транспортной точки зрения.

Итоги Второй Карабахской войны открывают новые возможности для региона. В том числе, считаю, что открытие Зангезурского коридора откроет новые возможности для всего региона с транспортной точки зрения.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

"Надеюсь, что Армения, потерпевшая поражение из-за своей агрессивной политики, рано или поздно поймет, что ее территориальные претензии к какой-либо стране не принесут им ни пользы, ни чести. Надеюсь, что в ближайшем будущем территориальным притязаниям Армении как к Турции, так и к Азербайджану будет положен конец. Иначе они могут оказаться в еще более худшем положении. Зангезурский коридор - это проект, который может объединить и тюркский мир, и Европу, и наших соседей, и сегодня идет активная работа над реализацией этого проекта", - отметил глава государства.