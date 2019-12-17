Ильхам Алиев и Владимир Зеленский провели встречу один на один

Ильхам Алиев и Владимир Зеленский провели встречу один на один

17 декабря, 2019 10:52

https://report.az/storage/news/ed0f8d84e2e366c436e47b3f3115f1af/b7dc1936-56ba-4221-ad57-4878f808b1e3_292.jpg 17 декабря состоялась встреча один на один президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает Report, официальный визит президента Украины в Азербайджан продолжается.

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