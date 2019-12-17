Ильхам Алиев и Владимир Зеленский провели встречу один на один

17 декабря состоялась встреча один на один президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает Report, официальный визит президента Украины в Азербайджан продолжается.
17 декабря состоялась встреча один на один президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает Report, официальный визит президента Украины в Азербайджан продолжается.
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