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Ильхам Алиев и Владимир Зеленский провели встречу один на один

Ильхам Алиев и Владимир Зеленский провели встречу один на один

17 декабря состоялась встреча один на один президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Report, официальный визит президента Украины в Азербайджан продолжается.

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