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Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор

Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.
Внешняя политика
9 апреля 2022 г. 16:38
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили вопросы начала работ по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Обсуждены итоги проведенных 6 апреля в Брюсселе переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. При этом подчеркнута необходимость реализации в полном объеме договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также активизации деятельности трехсторонней Рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev ilə Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub

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