Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретятся в Брюсселе с главой Евросовета в трехстороннем формате

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся во второй раз менее чем за месяц.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся во второй раз менее чем за месяц.

Как передает Report, переговоры пройдут при участии главы Евросовета Шарля Мишеля в Брюсселе, где на следующий день состоится саммит "Восточного партнерства".

Перед этим Ш.Мишель проведет двустороннюю встречу с Ильхамом Алиевым, затем председатель Совета Евросоюза проведет переговоры с Николом Пашиняном.

Последний раз И.Алиев и Н.Пашинян встретились в Сочи 26 ноября, которая также была трехсторонней и проводилась при участии президента России Владимира Путина. Главным ее итогом стало решение о создании механизма демаркации и делимитации границы между странами.