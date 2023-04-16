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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили турецких спортсменок, завоевавших медали в Ереване

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили турецких спортсменок, завоевавших медали в Ереване Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева в воскресенье направили поздравительное письмо турецким спортсменкам – обладательнице золотой медали проходящего в Ереване чемпионата Европы по тяжелой атлетике Джансу Бекташ и се
Внешняя политика
16 апреля 2023 г. 13:54
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили турецких спортсменок, завоевавших медали в Ереване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева в воскресенье направили поздравительное письмо турецким спортсменкам – обладательнице золотой медали проходящего в Ереване чемпионата Европы по тяжелой атлетике Джансу Бекташ и серебряной призерке турнира Гамзе Алтун.

Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

"Дорогие Джансу и Гамзе,

От всей души поздравляем вас с завоеванием золотой и серебряной медалей на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Иреване.

Весь азербайджанский народ порадовало то, что вы, проявив высокое мастерство, упорство и волю, подняли флаг Турции в мировом масштабе и в вашу честь прозвучал Марш независимости.

Мы особенно благодарим вас за то, что вы посвятили свои победы Азербайджану. Это еще раз подтвердило то, что там, где нет Азербайджана, Турция всегда представляет нас и поддерживает наше правое дело. Это еще одно проявление нерушимого азербайджано-турецкого братства.

Мы гордимся вами и желаем вам еще много новых побед в будущем".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva İrəvanda medal qazanmış türk idmançıları təbrik ediblər

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