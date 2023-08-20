О нас

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за финальным забегом ЧМ по легкой атлетике в Будапеште

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за финальным забегом ЧМ по легкой атлетике в Будапеште 20 августа в Национальном центре легкой атлетики столицы Венгрии Будапешта проходит финальный забег на дистанцию 100 метров среди мужчин чемпионата мира по легкой атлетике.
Внешняя политика
20 августа 2023 г. 22:30
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за финальным забегом ЧМ по легкой атлетике в Будапеште

20 августа в Национальном центре легкой атлетики столицы Венгрии Будапешта состоялся финальный забег на дистанцию 100 метров среди мужчин чемпионата мира по легкой атлетике.

Как передает Report, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном наблюдали за финалом.

За соревнованиями наблюдали также Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Сербия Александр Вучич, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Эмир Государства Катар Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов, член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович.

Чемпионат мира по легкой атлетике впервые проводится в Будапеште. Это крупнейшее спортивное соревнование, проводимое Венгрией, стартовало 19 августа. В престижном турнире, который продлится до 27 августа, свыше 2000 спортсменов из более чем 200 стран соревнуются в 49 видах легкой атлетики. Азербайджан на чемпионате мира представляют два спортсмена.

21:53

20 августа в Национальном центре легкой атлетики столицы Венгрии Будапешта проходит финальный забег на дистанцию 100 метров среди мужчин чемпионата мира по легкой атлетике.

Как передает Report, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном наблюдают за финалом.

За соревнованиями наблюдают также Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Сербия Александр Вучич, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Эмир Государства Катар Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов, член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович.

Чемпионат мира по легкой атлетике впервые проводится в Будапеште. Это крупнейшее спортивное соревнование, проводимое Венгрией, стартовало 19 августа. В престижном турнире, который продлится до 27 августа, свыше 2000 спортсменов из более чем 200 стран соревнуются в 49 видах легкой атлетики. Азербайджан на чемпионате мира представляют два спортсмена.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident və birinci xanım Budapeştdə atletika üzrə dünya çempionatının finalını izləyiblər - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
14 августа 2023 г. 14:50
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi