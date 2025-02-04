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Ильхам Алиев и Эрдоган могут принять участие в открытии квартала "Азербайджан" в Кахраманмараше

Ильхам Алиев и Эрдоган могут принять участие в открытии квартала "Азербайджан" в Кахраманмараше Президенты Турции и Азербайджана могут принять участие в церемонии открытия жилого массива "Азербайджан" в турецком Кахраманмараше.
Внешняя политика
4 февраля 2025 г. 14:52
Ильхам Алиев и Эрдоган могут принять участие в открытии квартала Азербайджан в Кахраманмараше

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев могут принять участие в церемонии открытия жилого квартала "Азербайджан" в турецком Кахраманмараше.

Об этом сказал анкарскому бюро Report губернатор провинции Кахраманмараш Мукеррем Унлуэр.

По его словам, данный шаг стал бы очередным символом дружбы двух государств и народов и напомнил, что лидеры двух стран также принимали участие в церемонии закладки фундамента жилого квартала по видеосвязи.

"Столь прекрасное произведение, коим является квартал "Азербайджан", по праву должны открыть лидеры двух народов", - сказал губернатор.

Он напомнил, что жилой квартал строится при поддержке правительства Азербайджана в рамках помощи турецким собратьям, чьи дома были разрушены при землетрясении в феврале 2023 года.

Унлуэр подчеркнул, что братский Азербайджан оказал огромную поддержку Турции после разрушительного стихийного бедствия, что еще больше сблизило народы двух стран.

"Основной этап строительства нескольких зданий в жилом квартале "Азербайджан" уже завершен. В ближайшие пару месяцев граждане смогут переехать в новые дома", - сказал он.

Напомним, общая площадь жилого квартала "Азербайджан" составит 32 гектара. Исполнительным органом проекта выступает Государственное агентство жилищного строительства (MİDA). В сентябре прошлого года в квартале состоялась церемония открытия начальной школы имени Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Vali: “Azərbaycan” yaşayış massivinin açılışında Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin iştirakı gözlənilir

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