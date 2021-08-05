Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

5 августа президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

5 августа президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе беседы главы государств провели обстоятельный обмен мнениями по региональным вопросам в период после подписанного 10 ноября 2020 года трехстороннего Заявления и реализации положений Заявления, ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе и укреплению стабильности и безопасности в регионе в постконфликтный период.

В ходе беседы главы государств также обсудили вопросы, касающиеся различных сфер азербайджано-французских двусторонних связей.