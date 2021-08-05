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Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе 5 августа президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
5 августа 2021 г. 18:50
Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

5 августа президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе беседы главы государств провели обстоятельный обмен мнениями по региональным вопросам в период после подписанного 10 ноября 2020 года трехстороннего Заявления и реализации положений Заявления, ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе и укреплению стабильности и безопасности в регионе в постконфликтный период.

В ходе беседы главы государств также обсудили вопросы, касающиеся различных сфер азербайджано-французских двусторонних связей.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev and Emmanuel Macron discuss situation on Armenia-Azerbaijan border
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Emmanuel Makron Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyəti müzakirə ediblər

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